Новосибирцев приглашают поучаствовать во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, именно 10 000 шагов в день рекомендуется проходить для поддержания минимума нормальной физической активности. Главная цель «10 000 тысяч шагов к жизни» – показать важность здорового образа жизни и физической активности для людей всех возрастов.

В этом году в рамках акции пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, участвовать в котором могут все желающие!

Сбор в 9:45 утра у главной сцены Михайловской набережной. Обязательна предварительная регистрация на сайте www.10000шагов.рф.

Ежегодно в акции принимает участие около миллиона человек из более чем 700 населенных пунктов России. Приходите, чтобы пройти 10 тысяч шагов к жизни вместе со всей страной!

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru



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