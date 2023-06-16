Статистика печальная: больше чем на 18% выросло число новосибирских подростков с диагнозом «алкоголизм»

За год в нашем регионе количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом выросло на 18,2%. По словам врачей-наркологов, первый раз попробовать алкоголь ребенок может как в 10, так и в 18 лет, все зависит от семьи и окружения. Соотношение зависимых от алкоголя юношей и девушек примерно равное.

Детский алкоголизм связан в основном с алкогольными коктейлями. «Слабоалкогольный сильногазированный напиток» подростки воспринимают как почти безвредный лимонад. Доказано — вреда от него больше, чем от крепкого алкоголя: сладкая жидкость легче пьется и доставляет больше удовольствия, чем крепкий алкоголь. Высокоградусные напитки неприятны на вкус, ребенок их много не выпьет. Благодаря углекислому газу в слабоалкогольном коктейле молекулы этанола всасываются в кровь еще в ротовой полости и попадают в мозг быстрее.

Наркологи говорят, что организм ребенка очень быстро привыкает к новым условиям, даже к ядам. Если у взрослых алкоголизм переходит в хроническую стадию за 5-10 лет, то у детей этот процесс занимает примерно 1 год.

Подросток по своей природе тянется ко всему новому и запретному, и роль взрослых заключается в том, чтобы не позволить ему наделать ошибок. Родители должны выстраивать доверительные отношения с ребенком, подавать пример здорового образа жизни, объяснять опасность употребления спиртного. Важно, чтобы у ребенка были свои увлечения и хобби, и тогда алкоголь будет интересовать его гораздо меньше.