Судмедэксперт Алексей Ламанов объяснил, чем отличаются легкие здорового человека и курильщика

Кроме того, он развеял миф о том, что электронные сигареты являются безопасной альтернативой аналоговым.
Причина рака легких в 85-90% случаев – курение, активное или пассивное.В среднем за год в России от рака легких умирает около 50 тысяч человек. Вероятность, что заболевание разовьется у некурящего человека – всего лишь 1%. Вероятность заболеть раком легких у курильщика – 30%.
«Рак, вызванный курением, прорастает в здоровой ткани легкого и метастазирует по остальным органам. При вскрытии легкие выглядят как гнилая цветная капуста, имеют сильный и глубокий гнилостный запах. Вокруг опухоли образуется очаг пневмонии, то есть идет воспаление тканей. Фактически легкие гниют, особенно на последних стадиях, когда ткани начинают распадаться и присоединяется бактериальная инфекция. Раковая опухоль, как правило, появляется на одном участке легких и разрастается в соседние органы. Бывает, легкое поражено целиком».
Процесс может развиваться стремительно. С момента, когда человек заметит первые симптомы до смерти может пройти всего три-четыре месяца.
Злокачественная опухоль – не единственное опасное последствие курения для легких. «По научным данным, если человек выкуривает 20 сигарет в день в течение 20 лет, то с вероятностью 99% у него разовьется хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание не лечится, не регрессирует, но может остановиться, если человек бросил курить. Если продолжать курить дальше, то заболевание прогрессирует и тоже становится причиной смерти. В терминальных стадиях эти люди очень мучительно умирают от недостатка кислорода».
В концентрированном дыме, который вдыхают курильщики, содержится около 400 ядовитых и канцерогенных веществ, они сразу попадают в легкие и кровоток.
«Страдают не только легкие. У курильщиков может развиться рак гортани, нижней губы, языка. Табачный дым может стать катализатором онкологического процесса и в других органах, не контактирующих напрямую с дымом. Но многие до рака не доживают. Никотин и другие токсины пагубно влияют на весь организм. Особенно страдают сосуды — развивается атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания».
Электронные сигареты многие считают безопасной альтернативой обычным. Но в составе электронных сигарет содержится глицерин, карбонильные соединения и тяжелые металлы, формальдегид и ацетальдегид, которые тоже отрицательно действуют на легкие, например, провоцирует пневмониты (очаги воспаления легочной ткани – прим.). Уже официально существует термин EVALI или «Болезнь вейперов» (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury - повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов) – настолько распространенными стали эти заболевания.
«Если раньше одной сигаретой человек накуривался и мог сделать перерыв в полчаса-час, то электронную сигарету можно курить везде, часто ее курят и за рулем, и за компьютером во время работы, и в любом помещении целый день. А это уже другая доза никотина. Сейчас молодежь, которая курит «электронки», имеет заболевания легких, которые в дальнейшем будут только накапливаться и прогрессировать».
Комментарии (0)