Судмедэксперт Алексей Ламанов объяснил, чем отличаются легкие здорового человека и курильщика

Причина рака легких в 85-90% случаев – курение, активное или пассивное.В среднем за год в России от рака легких умирает около 50 тысяч человек. Вероятность, что заболевание разовьется у некурящего человека – всего лишь 1%. Вероятность заболеть раком легких у курильщика – 30%.

«Рак, вызванный курением, прорастает в здоровой ткани легкого и метастазирует по остальным органам. При вскрытии легкие выглядят как гнилая цветная капуста, имеют сильный и глубокий гнилостный запах. Вокруг опухоли образуется очаг пневмонии, то есть идет воспаление тканей. Фактически легкие гниют, особенно на последних стадиях, когда ткани начинают распадаться и присоединяется бактериальная инфекция. Раковая опухоль, как правило, появляется на одном участке легких и разрастается в соседние органы. Бывает, легкое поражено целиком».

Процесс может развиваться стремительно. С момента, когда человек заметит первые симптомы до смерти может пройти всего три-четыре месяца.