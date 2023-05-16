За год заболеваемость сифилисом в Новосибирской области выросла на 33%

Если с 2012 по 2017 в Новосибирской области заболеваемость сифилисом планомерное снижалась, то в 2021 году произошел резкий всплеск, и рост не останавливается до сих пор.

«У врачебного сообщества вызывает тревогу рост заболеваемости сифилисом, который идет по всей Российской Федерации, – говорит Виктория Онипченко. – В 2020 году, после введения ковидных ограничений, во всех регионах фиксировали снижение заболеваемости, но с 2021 года число заболевших выросло практически на 44%. В нашей области в 2022 году выявили на 33% больше случаев [заболевания сифилисом], чем в 2021 году».

Такой подъем врачи объясняют, во-первых, естественной цикличностью инфекции, вспышки которой повторяются каждый 15-20 лет. Еще одна важная причина — внешняя и внутренняя миграция. Влияет на общую статистику и отсроченная диагностика: во время пандемии проводили меньшее скринингов. Тестировали на сифилис только пациентов перед госпитализацией и тех, кто сам обращался по этому поводу в медучреждения.

«Сифилис сейчас совершенно не маргинальная болезнь, — отмечает главный дерматовенеролог.— Ей все возрасты и все слои населения покорны, и средний класс, и высокосостоятельные люди, и подростки, и люди 60-70 лет».

Передается сифилис половым путем. К заражению ведет незащищенный секс и случайные, беспорядочные половые связи. Все другие способы заражения (бытовой, профессиональный или через переливание крови) крайне маловероятны и не фиксируются в Новосибирской области уже много лет.

«Бытовой путь передачи и мифы про общее полотенце, баню и бассейн – это, в основном, сказки неверных супругов, – говорит Виктория Онипченко. — Ни в бассейне, ни в бане спирохета (бактерия, вызывающая сифилис – прим.) не выживает, она вообще живет во внешней среде очень недолго. Для заражения необходимо большое количество спирохет и серьезное повреждение кожи, через которое они проникнут в кровь. Бытовой путь передачи возможен при тесном постоянном контакте с больным, у которого наблюдаются яркие клинические проявления. Например, грудной ребенок теоретически может заразиться от больной матери. Но в России всех беременных обязательно тестируют на сифилис, таких случаев у нас давным-давно нет».

Заподозрить сифилис у себя или партнера не сложно. В первом периоде у пациента появляются шанкры – (твердая, безболезненная, не вызывающая зуд язва на коже) и увеличиваются лимфоузлы в паху. Через 4-6 месяцев, когда шанкр проходит, появляется сыпь, которую можно принять за экзему или аллергию, воспаляются слизистые, возникает конъюнктивит или ангины, начинается частичная алопеция (выпадение волос). Через несколько месяцев без лечения сифилис переходит в латентную фазу, которая может годами не проявляться внешне, но разрушать организм изнутри. Поэтому при появлении любых высыпаний на коже, на слизистой полости рта, на языке, губах или половых органах нужно обязательно обратиться к дерматовенерологу и пройти обследование на сифилис.

При соблюдении клинических рекомендаций эффективность лечения очень высока, а вовремя выявленный и вылеченный на ранних стадиях сифилис может в будущем никак не сказаться на здоровье.

После излечения запущенного заболевания важно обязательно обследоваться у лора, окулиста, невролога и кардиолога, чтобы исключить поражение органов слуха и зрения, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как и любую болезнь, сифилис легче предупредить, чем вылечить.

«Самое главное, — говорит Виктория Онипченко, — это защищенный секс и один проверенный половой партнер. Если у вас появился новый партнер, вы собираетесь вступить в брак или планируете ребенка, пройдите обследование, чтобы исключить не только сифилис, но и другие инфекции. Очень важно обследоваться беременным женщинам, их не просто так проверяют на сифилис трижды за беременность. И, конечно, важно образование детей и подростков, чтобы они знали о том, что существуют заболевания, передающиеся половым путем, и куда с ними обращаться».

В областном кожно-венерологическом диспансере работают центры доверия для подростков. На правом берегу по адресу Объединения, 35. На левом — на Немировича-Данченко, 131. В эти центры можно обратиться с 14 лет. Консультация бесплатная.