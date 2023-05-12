В Новосибирской области снижается детская смертность: специалисты из Северной столицы провели аудит детских медицинских учреждений региона

Специалисты Санкт-Петербургского Педиатрического университета провели аудит детских медицинских учреждений региона. Федеральные эксперты отметили высокий уровень новосибирской педиатрической службы.

Визит экспертов Национального медицинского исследовательского центра СПбГПМУ в регион — уже четвертый. Университет курирует Новосибирскую область по профилю «педиатрия».

Руководитель группы Антон Соловьев — заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами НМИЦ Педиатрического университета — отметил самодостаточность уровня новосибирских врачей и отлаженность взаимодействия с федеральными медцентрами в сложных случаях. А также уровень «организационных трансформаций» и согласованную работу учреждений разного уровня внутри региона.

«Во-первых, организован реанимационно-консультативный центр как для детей до месяца, так и детей старшего возраста. Появился достаточно серьезно проработанный приказ по маршрутизации детей и в структуре региона изменились условия транспортировки больных детей. Отдельно выделю достаточно серьезную работу паллиативной службы — в этом плане наблюдается очень хороший потенциал, — подчеркнул Антон Соловьев. — Складывается впечатление, что медицинская помощь [детям] в Новосибирской области достаточно серьезно шагнула вперед».