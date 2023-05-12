В Новосибирской области снижается детская смертность: специалисты из Северной столицы провели аудит детских медицинских учреждений региона

В первом квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, этот показатель заметно ниже во всех возрастных группах.
Специалисты Санкт-Петербургского Педиатрического университета провели аудит детских медицинских учреждений региона. Федеральные эксперты отметили высокий уровень новосибирской педиатрической службы.
Визит экспертов Национального медицинского исследовательского центра СПбГПМУ в регион — уже четвертый. Университет курирует Новосибирскую область по профилю «педиатрия».
Руководитель группы Антон Соловьев — заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами НМИЦ Педиатрического университета — отметил самодостаточность уровня новосибирских врачей и отлаженность взаимодействия с федеральными медцентрами в сложных случаях. А также уровень «организационных трансформаций» и согласованную работу учреждений разного уровня внутри региона.
«Во-первых, организован реанимационно-консультативный центр как для детей до месяца, так и детей старшего возраста. Появился достаточно серьезно проработанный приказ по маршрутизации детей и в структуре региона изменились условия транспортировки больных детей. Отдельно выделю достаточно серьезную работу паллиативной службы — в этом плане наблюдается очень хороший потенциал, — подчеркнул Антон Соловьев. — Складывается впечатление, что медицинская помощь [детям] в Новосибирской области достаточно серьезно шагнула вперед».
В регионе снижается детская смертность. В первом квартале 2023 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, этот показатель заметно ниже во всех возрастных группах. Для возраста 0-1 год он составил 3,8 на 1 000 младенцев рожденных живыми (5,7 – за тот же период 2022 года). В возрасте 0-4 года — 5,4 на 1 000 рожденных живыми (в 2022 – 7,5). Среди всех несовершеннолетних от 0 до 17 лет за первый квартал 2023 показатель смертности — 39,7 на 100 000 детского населения (53,4 – в 2022).
Среди факторов, которые влияют на положительную динамику показателей смертности детей до года, специалисты назвали переоснащение диагностическим оборудованием экспертного класса всех медорганизаций, которые проводят пренатальный скрининг.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул эффективность совместной работы новосибирских педиатров и команды Педиатрического университета.
«Когда мы в первый раз встречались со специалистами НМИЦ по итогам их визита, я увидел целостную картину, которую они представили, данные нам рекомендации мы старались исполнить в полной мере. Следующий визит — следующая рекомендация и, соответственно, следующий этап [работы] для нас. И вот сегодня уже идет шлифование совместно выстроенной системы оказания медицинской помощи детскому населению Новосибирской области, — заметил министр. — Огромное спасибо и огромное уважение той команде, которая приезжает к нам».
По результатам аудита федеральные эксперты наметили зоны роста, требующие дополнительных организационных решений. В частности, нескольким детским больницам второго уровня, где есть уникальные для Новосибирска специализированные отделения, целесообразно присвоить третий уровень оказания помощи.
Фото: минздрав Новосибирской области
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