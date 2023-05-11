Двукратный рост заболеваемости описторхозом зафиксировали в Новосибирской области

Специалисты отмечают рост числа заболевших описторхозом новосибирцев. Так, в период с января по февраль 2023 года 423 жителя заразились паразитом — в аналогичный период прошлого года таких случаев было 248. Информацию об этом опубликовали «Ведомости Заксобрания НСО». По их данным, наиболее высокий риск заражения приходится на Венгерский и Куйбышевский районы региона.

Заразиться паразитическим плоским червем Opisthorchis felineus можно при поедании речной вяленой или слабосоленой рыбы. Особый риск наличия паразита имеет рыба, купленная на стихийном рынке, а также выловленная в местном водоеме. Паразиты водятся в магистральных реках Сибири и Дальнего Востока.

Известно, что паразита человеку зачастую передают рыбы из семейства карповых. Чтобы избежать заражения, жарить или варить рыбу требуется не меньше получаса.