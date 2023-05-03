Дети в Новосибирской области болеют астмой втрое чаще ровесников из других регионов

О факторах заболеваемости, связи астмы с аллергией и современном лечении рассказала главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Демина.
Бронхиальная астма – серьезное хроническое заболевание, проявляется оно периодическими приступами удушья из-за резкого сокращения бронхов и образования в них слизи. По данным ВОЗ, во всем мире астмой страдает около 360 миллионов человек. Заболеть ею можно в любом возрасте.
В Новосибирской области впервые диагноз «астма» детям ставят примерно в три раза чаще, чем в среднем в России. Так, в 2021 году показатель заболеваемости астмой в возрасте 0-14 лет составил 225,4 на 100 тысяч человек, среднероссийский показатель в этой группе — 85,5. Если брать все население в целом, заболеваемость в нашем регионе выше в два раза: 143,4 на 100 тысяч населения против 72,5 на 100 тысяч человек – в среднем по России.
Затрудненное дыхание и бронхоспазмы часто возникают в виде аллергической реакции на раздражитель. Предвидеть заболевание или диагностировать его до появления первых клинических симптомов невозможно, но можно выявить факторы, влияющие на развитие заболевания – курение, неблагоприятная экологическая обстановка, ингаляционные аллергены.
По словам главного аллерголога-иммунолога Новосибирской области Дарьи Деминой, бронхиальная астма – это один из видов аллергии, которая может проявляться не только в виде трудностей с дыханием, но и аллергическим ринитом, атопическим дерматитом.
«Сказать, у какого человека разовьется астма, а у какого не разовьется невозможно, — говорит Дарья Демина. — Тут все индивидуально, генетически заложено, и все зависит от того, на что аллергия. Если у человека аллергия к аэроаллергену: домашней пыли, к пыльце, то, скорее всего, в будущем у него разовьется бронхиальная астма. И люди, страдающие аллергическим ринитом – это пациенты, у которых тоже вероятно развитие бронхиальной астмы, так как орган-мишень у них – это дыхательные пути»
Самыми сильными триггерами для легких и бронхов являются домашняя пыль, пыльца растений, табачный дым, споры плесени, шерсть животных и другие повсеместно распространенные аллергены. Диагноз о наличии или отсутствии заболевания ставится на основании клинических проявлений и подтверждается обследованиями, спирографией и аллергопробами.
Для профилактики и остановки болезни применяется, в том числе, аллерген-специфическая иммунотерапия с причинно-значимым аллергеном (АСИТ). В ходе нее пациент получает малые дозы аллергена. Таким образом его иммунная система перенастраивается, и другие аллергические заболевания не развиваются. Иначе говоря, АСИТ-терапия тормозит процесс возникновения реакции на другие аллергены, и снижает вероятность возникновения бронхиальной астмы.
Главный аллерголог Дарья Демина говорит, что астматиков в Новосибирской области, как и во всем мире, становится больше с каждым годом.
«Причин много. Рост заболеваемости связан с тем, что меняется климат, становится более загрязненной среда, где мы живем. Пыль, выхлопные газы и все городские выбросы делают аллергены более агрессивными, и поэтому у пациентов, живущих в городе, аллергия протекает более агрессивно и более тяжело»
К настоящему времени появилось новые подходы в лечении бронхиальной астмы. Помимо базисной и ингаляционной терапии доступны таргетные препараты, которые работают точечно, действуя только молекулы, являющиеся причиной развития бронхиальной астмы. Для их получения нужно обратиться к врачу, аллергологу или иммунологу, который решит вопрос о назначении этой терапии.
Бронхиальная астма – серьезное и очень опасное заболевание, которое нельзя пускать на самотек. При своевременном обращении к врачу, соблюдении рекомендаций аллергологов, отказе от курения и устранения самых опасных аллергенов бронхиальная астма может не проявляться в течение долгих лет.
Комментарии (0)