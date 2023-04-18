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Количество укушенных клещами новосибирцев увеличилось, несмотря на холодную весну

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О числе пострадавших сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

pixabay.com

В Новосибирской области стало больше пострадавших от укусов клещей. В начала 2023 года их количество увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в облправительстве.

«Обратилось за медпомощью восемь человек, что несколько больше [чем за тот же период] 2022 года», — заявил господин Щербатов.

Случаи были зафиксированы в Краснозёрском, Венгеровском, Ордынском, Искитимском и Карасукском районах. При этом главный санитарный врач Новосибирской области добавил, что большинство пострадавших от укусов — дети. После исследования клещей выяснилось, что опасных для человека болезней у членистоногих не обнаружено.

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