Количество укушенных клещами новосибирцев увеличилось, несмотря на холодную весну

В Новосибирской области стало больше пострадавших от укусов клещей. В начала 2023 года их количество увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в облправительстве.

«Обратилось за медпомощью восемь человек, что несколько больше [чем за тот же период] 2022 года», — заявил господин Щербатов.

Случаи были зафиксированы в Краснозёрском, Венгеровском, Ордынском, Искитимском и Карасукском районах. При этом главный санитарный врач Новосибирской области добавил, что большинство пострадавших от укусов — дети. После исследования клещей выяснилось, что опасных для человека болезней у членистоногих не обнаружено.