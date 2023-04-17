Региональный минздрав: в Новосибирской области показатель заболеваемости ожирением в полтора раза выше среднероссийского

В среднем по России заболеваемость ожирением в 2021 году составила 262,2 случая на 100 тысяч человек. В нашей области в 2021 году показатель впервые выявленного ожирения — 409,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2022 году этот показатель в области заметно вырос и составил уже 527,7 случаев на 100 тысяч жителей.

Рост количества людей с ожирением — общемировая тенденция. В 1980 году этой болезнью страдали лишь 6% мужчин и 8% женщин, сейчас в Европе, к примеру, избыточная масса тела у 52% взрослых и 30% детей. В России лишний вес имеют 62% взрослых и 5-10% детей.

ВОЗ называет ожирение главной угрозой здоровью. Почему? Ожирение – это хроническое заболевание со множеством опасных осложнений: болезни печени, сахарный диабет II типа, инфаркт, инсульт, остеоартроз, рак.

90% всех случаев ожирения связаны с неправильным питанием, в основном – с избытком калорий. Расскажем — зачем и как их считать, чтобы не болеть.

Жировая ткань «хранит» липиды – энергетический резерв организма. Если организм тратит меньше килокалорий (это единица энергии, которая высвобождается при расщеплении белков, жиров и углеводов), чем получает ؅— излишки копятся. Все просто – ешь столько, сколько израсходовал!