Главный эпидемиолог Новосибирской области выступила за ношение масок в сезон инфекций

В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ, количество ежедневно выявленных случаев ковида остается высоким. Эпидемиологи отмечают важность медицинских масок для профилактики вирусных инфекций.

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова напомнила о простых, но эффективных мерах профилактики сезонных инфекций и коронавируса.



«Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус – паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается [от человека к человеку] в момент разговора, и особенно – когда больной кашляет или чихает. Маска – это надежный физический барьер для вирусов. К примеру, два человека находятся в метре друг от друга. Один в настоящий момент болен и выделяет вирус, другой – здоров. Даже если маску наденет только тот, кто болеет, вероятность заразиться у второго человека снижается в 5-7 раз. Если же в масках будут оба, то риск передать [респираторную] инфекцию сокращается до 2-3%», – рассказала эксперт.



Маски защищают не только от коронавируса, но и от других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Эпидемиологи советуют пациентам с признаками ОРВИ носить маску даже дома, чтобы защитить свою семью. В месте скопления людей медицинская маска просто необходима, особенно пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто болеет простудами.



Кроме того, Елена Пудова подчеркнула, что нужно укреплять культуру ответственного отношения к себе и окружающим, которая, наконец, появилась благодаря коронавирусу: «Врачи не устают напоминать, что с симптомами простуды не нужно отправлять детей в сад или школу, ходить на работу, в магазин или аптеку. Во-первых, это риск для здоровья самого больного. Во-вторых, и коронавирусная инфекция это очень четко показала, даже если человек сам переносит болезнь легко, у того, кого он заразит, болезнь может протекать тяжело и даже, к сожалению, привести к летальному исходу».



Роспотребнадзор Новосибирской области отмечает существенный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Последние пять недель в Новосибирской области количество обратившихся к врачам увеличивалось каждые семь дней на 3,9%-26,6%. За последнюю неделю в регионе число заболевших составило 27 639 человек. Эпидемический порог превышен на 63,2%. Большинство заболевших – взрослые. Превышение эпидпорога в этой возрастной группе на 197,9%.