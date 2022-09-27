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Почти в два раза выросло число случаев клещевого энцефалита в Новосибирской области

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О статистике укусов рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

pixabay.com

В Новосибирской области завершается сезон клещевых инфекций. За неделю с укусами обратились 363 человека. С нарастающим итогом из-за укусов обратились 16 948 новосибирцев, что практически равно уровню 2021 года.

Как сообщил глава Управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов, в Новосибирской области выявлено 130 случаев лабораторно подтвержденных случаев клещевого энцефалита, что больше 2021 года в 1,8 раза. Клещевого боррелиоза — 198 случаев, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2021-м.

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