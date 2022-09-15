Вирус не страшен: лишь 4% новосибирцев признались, что боятся ковида

Уровень встревоженности населения по поводу новой коронавирусной волны выяснил сервис SuperJob. Оказалось, что сейчас ковида боятся больше, чем весной. В то же время исследователями было отмечено, что антипрививочники напуганы вспышкой инфекции заметно меньше привитых.

В марте 2022 года аналитики сервиса провели опрос, чтобы выяснить, вызывает ли у россиян страх подъем заболеваемости COVID-19. «Очень боялись» 3% респондентов, немного испытывали страх 26%, оставшиеся 71% утверждали, что ничуть не обеспокоены эпидобстановкой.

В августе-сентябре ситуация изменилась: сравнение с результатами весеннего исследования показало, что число тех, кто очень боится или немного опасается новой волны ковиды, выросло — теперь это 5% (то есть каждый двадцатый) и 33% соответственно. А доля тех, кто совсем не опасается, снизилась с 71% до 62%.

Среди тех, кто боится, одинаковое количество привитых в течение последнего полугода и антипрививочников — по 5%. Немного боятся 34% вакцинированных и 26% тех, кто не делал прививку. А совсем не боятся — 61% и 69% от каждой группы.

По результатам опроса можно отметить, что на отношение к коронавирусу влияет возраст, так как жители старшего возраста чаще испытывают страх перед коронавирусом. Рознятся ответы и у противоположных полов – мужчины чаще отмечают полное отсутствие каких-либо опасений. Уровень дохода тоже играет роль — наиболее часто выбирают ответ «совсем не боюсь» россияне с доходом выше 80 тыс. руб.

Также видно, что опрошенные из разных городов относятся к новой волне коронавируса по-разному. Больше всего ее боятся в Москве и Петербурге (9%). На втором месте — Казань (5%). А замыкают пятерку жители Екатеринбурга и Новосибирска (по 4%).