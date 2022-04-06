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Минздрав зарегистрировал препарат для щитовидной железы от новосибирской фармкомпании

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На начальном этапе планируется производить по 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, в дальнейшем объем будет увеличен до миллиона.

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало отечественный жизненно важный препарат L-тироксин производства новосибирской фармкомпании Renewal (ПФК «Обновление»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Это позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы. По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц»,— говорится в сообщении.

Запустить производство препарата планируется в течение месяца. Лекарство будет представлено в двух дозировках — 50 и 100 мкг.

Отметим, что большая часть препаратов, применяемых для лечения заболеваний щитовидной железы, поставлялась из-за рубежа. В марте их продажи увеличились в несколько раз, что вызвало дефицит важного лекарства в аптеках.

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