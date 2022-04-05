Новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию пациенту с сердечной аномалией

В центре им. академика Н.М. Мешалкина новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию, которая избавила пожилого пациента от нарушений сердечного ритма. Всего в мире было пять подобных вмешательств, а для нашей страны эта операция стала первой в своем роде.

58- летнему мужчине поставили диагноз – фибрилляция предсердий. Его беспокоили одышка, учащённое неправильное сердцебиение, повышенная утомляемость, неприятные ощущения в грудной клетке. Он с трудом переносил физическую активность.

Как правило, пациентам с такими нарушениями помогает обычная операция, при которой специальные катетеры заводят в полость сердца через бедренную вену, а в левое предсердие попадают через пункцию. Однако у этого пациента имеются врожденные аномалии, в частности, отсутствие верхней полой вены. В данном случае в левые отделы сердца можно было попасть только через аорту.

«Единственным способом проникновения в левые отделы сердца стал доступ через главный артериальный сосуд — аорту, — сообщается на сайте центра им. Мешалкина. — Через бедренную артерию хирурги завели катетеры в аорту, затем через аортальный клапан сердца в левое предсердие, где купировали очаги патологической электрической активности. Вмешательство выполнили с помощью роботизированной навигационной системы».

Фото: архивы пресс-служб