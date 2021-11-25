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Здоровье

Новосибирские ученые разработали устройство, распознающее ковид по выдоху

Специальные сенсоры способны улавливать наличие патогена в воздухе, выдыхаемом человеком.

Команда разработчиков из новосибирского Академгородка создала модель сенсоров, способных диагностировать коронавирус и другие респираторные заболевания с помощью анализа дыхания на основе терагерцевого излучения.

«Технология поможет идентифицировать химические и биологические биомаркеры в дыхании человека, включая белки, связанные с вирусами, — сообщается на сайте Академпарка. — На данный момент команда совместно с Институтом ядерной физики имени СО РАН уже создала первые прототипы сенсоров и находится на стадии тестирования».

При исследовании выдыхаемого человеком воздуха можно обнаружить более тысячи различных летучих соединений, которые указывают на наличие в организме патогенов. С помощью терагерцевого излучения можно узнать о состоянии здоровья человека по определенным биомаркерам.

Белки и генетический материал вирусов имеют особую реакцию на электромагнитные волны именно терагерцевой частоты. Для их распознания необходим сенсор, который может сигнализировать о присутствии патогена.

Если эта технология пойдет в медицину, то она сможет заменить традиционное ПЦР-тестирование, для которого требуются дорогостоящие химические реактивы, квалифицированные специалисты и лаборатории. Кроме того, плюс этого метода в том, что результат на биосенсоре «отображается» всего за нескольких минут.

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