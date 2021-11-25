Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет

Препарат «Спутник М» представляет собой менее концентрированную версию «Спутника V». Он тоже состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. После необходимых исследований он показал свою безопасность и эффективность.

В Министерстве здраве отметили, что вакцинация подростков до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а от тех, кто старше, потребуется личное письменное добровольное согласие.

Уже в конце декабря препарат «Спутник М» может появиться в гражданском обороте.