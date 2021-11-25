Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет

Препарат может появиться в гражданском обороте уже в конце декабря.
Препарат «Спутник М» представляет собой менее концентрированную версию «Спутника V». Он тоже состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. После необходимых исследований он показал свою безопасность и эффективность.
В Министерстве здраве отметили, что вакцинация подростков до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а от тех, кто старше, потребуется личное письменное добровольное согласие.
Уже в конце декабря препарат «Спутник М» может появиться в гражданском обороте.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.