18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет

Препарат может появиться в гражданском обороте уже в конце декабря.

Препарат «Спутник М» представляет собой менее концентрированную версию «Спутника V». Он тоже состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. После необходимых исследований он показал свою безопасность и эффективность.

В Министерстве здраве отметили, что вакцинация подростков до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а от тех, кто старше, потребуется личное письменное добровольное согласие.

Уже в конце декабря препарат «Спутник М» может появиться в гражданском обороте.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: