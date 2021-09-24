В Новосибирской области появился первый населенный пункт, где вакцинированы от COVID-19 все 100% жителей

Юлия Жаховская – последний взрослый житель Херсонки, которая завершила сегодня полный курс вакцинации от коронавируса. Юлия работает поваром в школе. Первый компонент перенесла хорошо, без побочных эффектов. Сейчас тоже чествует себя прекрасно. Раньше не сделала прививку, так как был медицинский отвод, но сейчас медики допустили женщину до вакцинации.

«Каждый боится за свою жизнь, никто не застрахован от болезни. У каждого же внуки, дети. Люди жить хотят», – объясняет Юлия активность жителей села.

В общей сложности в Херсонке проживает чуть более семидесяти человек. На вакцинацию начали активно приходить с самого старта массовой прививочной кампании. Здесь всегда ответственно подходили к вопросам вакцинопрофилактики. Вот и от гриппа в деревне уже привито 98% населения.

Медсестра местного ФАПА Надежда Боос рассказала, что на первую же процедуру пришли сразу тридцать человек из пятидесяти человек взрослого населения. Самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года тоже уже вакцинировались.

По словам главного врача Убинской ЦРБ Ольги Босхомжиевой, в районе вакцинация также идет активно. Необходимый запас вакцин и возможность их выбора у жителей имеется. Хотя показатели иммунизации по району меньше рекордных в Херсонке – пока чуть более 36%.

Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 729 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 683 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.