Представитель Минздрава призвал прививать детей от COVID-19 принудительно

По его словам, сейчас в нашей стране проходит вакцинация от коронавируса в добровольном режиме, однако это нужно изменить: «Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей», цитирует медика уральское издание ura.ru.