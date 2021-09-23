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Здоровье

Представитель Минздрава призвал прививать детей от COVID-19 принудительно

За обязательную вакцинацию детей от коронавируса высказался в ходе конференции «Заботливым родителям — о том, как сохранить и улучшить здоровье детей» главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов.

По его словам, сейчас в нашей стране проходит вакцинация от коронавируса в добровольном режиме, однако это нужно изменить: «Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей», цитирует медика уральское издание ura.ru.

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