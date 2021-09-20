В новосибирской клинике Мешалкина впервые в мире провели операцию на клапане аорты без разреза грудины

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина провели первую в мировой практике одномоментную операцию на двустворчатом клапане аорты без разреза грудины 36-летнему пациенту с пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба научного учреждения.

«Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины через второй межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки. Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 см», — говорится в сообщении.

У мужчины была диагностирована недостаточность аортального клапана сердца, которая приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Из-за этого желудочек значительно увеличился в размерах, что могло привести к его дисфункции.

Как отметили в пресс-службе, помимо аортальной недостаточности у больного наблюдалось расширение восходящего отдела аорты. Хирурги приняли решение сохранить собственный клапан больного с помощью реконструктивной операции. «Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки. Осуществить технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 см позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты», — приводит пресс-служба слова директора слова института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева.

В НМИЦ отметили, что преимущество данной технологии — полная сохранность костных структур грудины, которая позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны. Кроме этого, такая операция позволит пациенту быстро пройти реабилитацию: за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения «каркасности» грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через две недели после вмешательства.

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