Каждый третий в России не осуждает покупку поддельных сертификатов от ковида

41% россиян осуждает тех, кто покупает справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. Напротив, почти каждый третий россиянин (32%) признается, что не берется судить тех, кто купил прививочный сертификат. Не смогли дать однозначную этическую оценку поведению сограждан 27%.

Осуждают обладателей поддельных прививочных сертификатов чаще опрошенные россияне с доходом свыше восьмидесяти тысяч рублей (56%), старше 45 лет (51%) и те, кто уже вакцинировался от коронавируса (50%).

Мужчины настроены по отношению к такому поведению менее терпимо, чем женщины (49% против 34%). Тех же, кто толерантно относится к покупке поддельного QR-кода, больше всего среди россиян, не делавших и не планирующих делать прививку от COVID-19 (53%).

Между тем изготовление и покупка поддельного сертификата о вакцинации квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

По данным опроса сервиса SuperJob.