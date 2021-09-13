Худеть к зиме: в Новосибирске вырос спрос на устройства для приготовления здоровой пищи

Кухонный комбайн — популярный девайс, который значительно упрощает нарезку овощей для салатов, взбивание фруктовых коктейлей и приготовление супов-пюре. В конце лета-начале осени комбайны искали на 80% больше пользователей сайта, чем в июне-июле, если смотреть в среднем по России, и на 96% чаще, если брать данные только по Новосибирску.

Электрогрили вызвали на 30% больше интереса у россиян по сравнению с первой половиной лета. Мультиварки в августе-сентябре искали на 28% чаще.

Несмотря на широкий ассортимент соков на прилавках магазинов, считается, что домашний сок — более полезная и натуральная альтернатива, поэтому сегодня все больше сторонников здорового образа жизни обзаводятся собственными соковыжималками. В августе-сентябре этого года интерес к ним в России подскочил почти в три раза по сравнению с июнем-июлем, и примерно в два раза — в Новосибирске.

В России набирают популярность смузи-челленджи и марафоны. Считается, что смузи способны заменить полноценный прием пищи, а ежедневный витаминный заряд выводит токсины и шлаки из организма и помогает легко сбросить лишний вес. Для быстрого и нетрудозатратного приготовления питательных коктейлей россияне часто прибегают к помощи блендеров. Спрос на них в конце лета-начале осени вырос на 30%.

С наступлением первых холодов россияне стараются создать не только интерьерный, но и эмоциональный уют, поэтому осенние вечера часто проводят с теплым чаем и домашней выпечкой в компании семьи и близких людей. Однако калорийные синнабоны и шарлотки постепенно замещаются низкокалорийными десертами и бездрожжевым хлебом на альтернативной муке. Здесь в вопросе готовки на замену стандартным духовкам также приходит современная электроника.

Здоровое питание предусматривает минимизацию использования масел и жиров. Альтернатива сковороде в таких условиях — мультипекари, которые подойдут для приготовления не только полезного перекуса, но и полноценного обеда и завтрака. Сменные панели девайса позволяют ежедневно готовить разнообразные сэндвичи, вафли и стейки практически без добавления масла. В августе-сентябре мультипекари заинтересовали на 47% больше пользователей Авито.