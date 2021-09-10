Со старта прививочной компании в НСО поступил почти миллион комплектов вакцин от COVID-19

Новосибирская область получила очередную партию вакцины против коронавируса – 16 200 доз «Спутника V».

Вакцин на пунктах вакцинопрофилактики достаточно, и минздрав региона призывает жителей, еще не поставивших прививку, сделать это в ближайшее время.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в общей сложности в регион поступило 999 065 комплектов вакцин от коронавируса. Первым компонентом вакцинированы 703 913 жителей, полный курс вакцинации прошли 649 918 человек. В Новосибирской области развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и 10 мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В стационарах сейчас находятся 1867 пациентов с ковидной инфекцией и подозрением на COVID-19. «Коечный фонд мы держим прежний – 3772 койки, перепрофилирование пока не планируем, продолжаем следить за ситуацией», – пояснил министр.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.