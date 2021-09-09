В Новосибирске к телемедицине обращаются с аллергией, в Санкт-Петербурге — с высыпаниями

Жители Новосибирской области чаще всего летом беспокоились по поводу аллергий — такие обращения составляют 9,7% от всех онлайн-консультаций, проведенных в регионе с июня по август 2021 года. На втором месте по популярности оказались острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — 8,5% от всех летних обращений. Тройку лидеров в регионе замыкают кожные высыпания, которые составили 7,6% от всех консультаций за указанный период. В наиболее частые причины обращений пациентов к врачам телемедицины летом также вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.

При этом с жалобами на кишечные инфекции, отравления и ОРВИ чаще всего обращались жители Краснодарского края (без учета Москвы). Пациенты из Свердловской области больше других консультировались с врачами онлайн касательно болей в спине. А жители Санкт-Петербурга чаще обращались касательно кожных высыпаний, головных болей, слабости и аллергий.