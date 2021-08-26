Вакцинация от COVID-19 не приводит к бесплодию, но привиться лучше заранее

Как отметил Рэм Волков, коронавирус — особо опасная инфекция, которая при этом ещё и мутирует. Первые две «волны» не были отмечены высокой заболеваемости среди беременных и детей — тяжелых случаев было немного. Однако во время «третьей волны» беременные вошли в группу риска именно по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам акушера-гинеколога, правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности. Закончить вакцинацию, то есть ввести вторую дозу, необходимо за один-два месяца до предполагаемого начала беременности. Более того, вакцинироваться требуется не только женщине, но и всему окружению, людям, которые планируют в течение года контактировать с семьей.

Согласно действующим рекомендациям по вакцинации против новой коронавирусной инфекции беременных можно вакцинировать на сроке после двадцати двух недель. И речь идет только о вакцине Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») — для остальных вакцин беременность сейчас является противопоказанием.

К негативным последствиям COVID-19, которые могут быть у любого заболевшего, для беременных добавляется увеличение риска преждевременных родов в два раза. Будущих мам приходится родоразрешать до срока, чтобы помочь вылечить угрожающее жизни основное заболевание – ковид. Также возрастает риск рождения мертвого ребенка (на 6-7%) и задержки роста плода.

При этом, по словам главного вакцинолога минздрава Новосибирской области Татьяны Ивлевой, ни одна из существующих в мире вакцин не может вызвать бесплодие, а планирование беременности не может являться основанием для отказа от вакцинации.