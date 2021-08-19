Новосибирцы чаще других россиян проходят профилактические медосмотры

Лишь треть россиян считают себя полностью здоровыми и уверены, что нуждаются в прохождении медицинского осмотра. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом». Каждый пятый респондент говорит о нехватке времени на поход на прием к доктору, а каждый шестой вообще не доверяет врачам и медицине.

Больше половины россиян (62,4%) проходят профилактические медицинские осмотры, из них каждый третий делает это чаще, чем раз в год. Четверть респондентов — время от времени, а остальные начали проходить медосмотры только во время пандемии.

Чаще всего профилактические медосмотры проходят жители Новосибирской области: свыше двух третей респондентов из этого региона (68,5%) ежегодно консультируются с врачами. В Москве — 64,8% опрошенных. В Казани — 64%. В Екатеринбурге — 61,5%, в Петербурге — и 53%.

34,9% респондентов не проходят профосмотры, поскольку не считают это необходимым.