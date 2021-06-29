Новосибирский вирусолог прокомментировал рост заболеваемости ковидом

Причина, по которой в России возник новый всплеск коронавирусной инфекции, заключается в том, что зараженные люди стали выделять больше частиц вируса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов. По его словам, такое свойство инфекции вызвало рост заболеваемости и возникновение тяжелой ситуации по COVID-19 в городах России. Особенно это касается Москвы.

«Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения», — цитирует Нетесова издание.

Эксперт отметил, что всплеск можно преодолеть всего за две-три недели. Для этого россиянам необходимо интенсивно вакцинироваться и носить маски аккуратнее. Но это, считает господин Нетесов, скорее, оптимистический прогноз. Если остановить распространение вируса не удастся, «многим можно начинать присматривать себе больницу».

Также к причинам рекордного всплеска заражений специалист отнес несоблюдение мер социальной дистанции и масочного режима. Свою роль сыграли и недостаточно высокие темпы вакцинации. Сейчас привито всего 12-13% населения страны — это меньше, чем необходимо для формирования коллективного иммунитета. Третьим фактором является проникновение в Россию индийского варианта SARS-CoV-2, который распространяется быстрее и эффективнее, чем другие штаммы вируса.