Ринат Максютов: «Обнаружено более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса»

Более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России, заявил генеральный директор новосибирского центра вирусологии «Вектор», доктор биологических наук Ринат Максютов.

Об этом сообщил портал «МИР 24» со ссылкой на заявление новосибирского вирусолога, которое тот сделал в Сочи на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». «Обнаружено более 16 000 потенциальных мутаций коронавируса, — сказал Ринат Максютов. — Такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация. Это позиция не только Российской Федерации».

Директор «Вектора» также добавил, что новосибирская вакцина эффективна против всех опасных мутаций коронавируса, в том числе и против штаммов «Дельта» и «Дельта плюс». Все опасные мутации — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» — не попадают в структуру пептида, который является основой вакцины «ЭпиВакКорона», пояснил Ринат Максютов. Поэтому наш препарат остается устойчив и к новым штаммам ковида.

Отметим, что сейчас в научном центре «Вектор» идут клинические испытания новой формы вакцины.