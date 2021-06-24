В Новосибирской области официально выявлен индийский штамм COVID-19

У экспертов уже не осталось сомнений: индийский штамм коронавируса добрался и до новосибирцев. Согласно информации министерства здравоохранения области, в регионе официально выявлен новый опасный штамм. Однако по состоянию на сегодняшний день неизвестно, сколько сибиряков им заражено.

Как ранее комментировал вирусолог Сергей Нетесов, индийский штамм быстрее распространяется, и для него, по данным зарубежных эпидемиологов, короче инкубационный период. Изначально он попал с пассажирами авиарейсов из Индии в Москву и Санкт-Петербург, а теперь распространился и по регионам России. А по мнению доктора биологических наук Анчи Барановой, индийский коронавирус гораздо быстрее поражает легкие, состояние человека может измениться буквально за несколько часов.