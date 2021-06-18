У вакцинированных препаратом новосибирского «Вектора» пропали антитела к коронавирусу

Почти у половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона», через девять месяцев не нашли антител к ковиду, рассказал Ринат Максютов. «По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше, чем у половины добровольцев, также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сообщил он «Россия 24». У остальной части добровольцев антител не нашли.

Сами добровольцы утверждали и ранее, что тестирование не выявило антител к коронавирусу после вакцинации. «Вектор» отвечал, что измерять частицы следует более чувствительным тестом, разработанным там же в центре.

Вакцина «ЭпиВакКорона» является единственный пептидной вакциной от коронавируса. Она была разработана под покровительством Роспотребнадзора и зарегистрирована в октябре 2020 года. Сейчас уже применяется для массовой вакцинации населения.