3D-принтер помог новосибирским хирургам спасти пациентку с онкологией

53-летняя Ирина Садыкова попала на прием к онкологу, жалуясь на сильную боль в левой голени. Обследование показало, что у женщины новообразование: пациентке требовалась операция и удаление части кости. «Диагноз восприняла мужественно, понимала, что нужно бороться, чтобы не потерять ногу, – рассказывает Ирина. – Врачи посоветовали обратиться к хирургу-онкологу Центра Мешалкина».

«У пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это дало возможность сохранить сустав», — прокомментировал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии Александр Жеравин.

Серийные конструкции, используемые для эндопротезирования, женщине не подходили, поэтому специалисты Центра создали для нее индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного сегмента кости. Производство протеза заняло около полутора недель. Операция прошла успешно, уже на пятые сутки пациентка смогла ходить самостоятельно. «На сегодняшний день я полностью восстановилась. Все самое страшное осталось позади, нога больше не беспокоит, хотя несколько месяцев, вплоть до момента операции, жила исключительно на обезболивающих препаратах. Операция позволила вернуться к полноценной жизни», – поделилась пациентка.

Фото: архивы пресс-служб