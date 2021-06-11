Безупречная улыбка по выгодной цене. 24 и 25 июня в iDent Smile пройдут дни Invisalign

Выровнять зубы элайнерами можно будет от 130 тысяч рублей — в июле цены вырастут!
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Анна Жукова, стоматолог-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением iDent Smile, Алина Корякина, стоматолог-ортодонт ортодонтического отделения iDent Smile, заместитель главного врача по научной работе со сканером iTero
Возможно ли выровнять зубы без брекетов? Конечно! Передовые ортодонты всего мира применяют для комфортной и эффективной коррекции прикуса невидимые элайнеры Invisalign. Эти капы незаметны, легко снимаются для приема пищи и чистки зубов.
В Новосибирске пройти лечение на системе Invisalign можно в уникальном ортодонтическом отделении iDent Smile. Это редкая для Восточной Европы клиника, где действует система наставничества. Под кураторством известного врача, блестящего хирурга с опытом работы в Израиле Михаила Семеновича Тодера ортодонты клиники постоянно развиваются и совершенствуются. В этом году команда ортодонтов iDent Smile одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award 2019-2020, обогнав даже Москву. А недавно специалисты iDent Smile были удостоены самого высокого за Уралом и по всему Сибирскому региону, включая Дальний Восток, статуса Platinum Elite по лечению на системе Invisalign.
Пройти лечение на системе элайнеров Invisalign могут не только взрослые, но и дети, для этого применяются детские элайнеры First Phase.
Важно отметить, что для коррекции зубов с помощью элайнеров Invisalign применяется новейший внутриротовой сканер iTero. Именно он позволяет получать 100% прогнозируемый результат. Визуализацию вашей будущей улыбки вы сможете увидеть уже через 15 минут! Сканер находится в собственности клиники, и поэтому доступен пациентам в любое время.
Помимо сканера iTero на вооружении врачей iDent Smile находится новый томограф Papaya, на котором можно делать расширенные КТ-снимки с цефалометрией, которая необходима для полной ортодонтической диагностики.
В iDent Smile действует консилиумный подход, безупречностью вашей улыбки при необходимости занимаются не только ортодонт, но и стоматолог-терапевт, хирург и другие специалисты. Это позволяет позаботиться о здоровье ваших зубов на высочайшем уровне.
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Мария Никольская, стоматолог-ортодонт ортодонтического отделения iDent Smile, аспирант и преподаватель кафедры детской стоматологии НГМУ
Полная ортодонтическая диагностика, включающая цефалометрию, — гарантия правильно подобранного лечения и сведения ошибок к нолю.
Все это проводится в одной клинике за один визит. Это очень экономит время, деньги и нервы.
Помимо Invisalign ортодонты iDent Smile используют в своей работе и другие системы. Здесь смогут подобрать эффективное лечение с учетом любого бюджета.
Обращаясь в iDent Smile, вы можете быть уверены, что сроки лечения, назначенные изначально, не изменятся. Даже если ваш доктор отсутствует, его заменят настолько же профессиональные коллеги.
Перед ортодонтическим лечением может требоваться терапевтическое и хирургическое лечение.
Записывайтесь на консультацию уже сейчас, чтобы увидеть визуализацию вашей будущей улыбки и успеть воспользоваться специальными предложениями.
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Международный центр имплантологии iDent, ортодонтическое отделение iDent Smile
В Дни улыбок, которые пройдут 24 и 25 июня 2021 года, можно будет воспользоваться уникальными предложениями:
— полный курс лечения при помощи системы элайнеров от 130 000 рублей (Invisalign Lite) до 240 000 рублей (Invisalign Comprehensive);
— лечение на лигатурной металлической брекет-системе за 129 000 рублей (снятие брекет-системы и установка ретейнера со скидкой 50%)*;
— скидка 100% на диагностику (при оплате брекет-системы: Insignia, DamonQ, Damon Clear, H4, Pitts 21);
— скидка 100% на снятие брекет-системы (Insignia, DamonQ, Damon Clear, H4, Pitts 21);
— специальная цена на хирургическое и терапевтическое лечение перед началом ортодонтического лечения;
— визуализация результата лечения на сканере iTero;
— расширенные КТ-снимки и цефалометрия бесплатно;
— беспроцентная рассрочка.
Так же, все лето в ортодонтическом отделении iDent Smile действуют специальные предложения на ортодонтическое лечение для детей.
Уже в июле стоимость ортодонтического лечения на системе Invisalign в iDent Smile будет повышена. Дни улыбок — возможность начать путь к улыбке мечты по старым ценам.
Записаться можно уже сейчас по телефону: +7 (383) 383-57-08.
Международном центр имплантологии iDent
ул. Сибревкома, 9б, ЖК «Флотилия», «Адмирал М.П. Лазарев», ident-implant.ru, @identnsk
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