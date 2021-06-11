Безупречная улыбка по выгодной цене. 24 и 25 июня в iDent Smile пройдут дни Invisalign

Возможно ли выровнять зубы без брекетов? Конечно! Передовые ортодонты всего мира применяют для комфортной и эффективной коррекции прикуса невидимые элайнеры Invisalign. Эти капы незаметны, легко снимаются для приема пищи и чистки зубов.

В Новосибирске пройти лечение на системе Invisalign можно в уникальном ортодонтическом отделении iDent Smile. Это редкая для Восточной Европы клиника, где действует система наставничества. Под кураторством известного врача, блестящего хирурга с опытом работы в Израиле Михаила Семеновича Тодера ортодонты клиники постоянно развиваются и совершенствуются. В этом году команда ортодонтов iDent Smile одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award 2019-2020, обогнав даже Москву. А недавно специалисты iDent Smile были удостоены самого высокого за Уралом и по всему Сибирскому региону, включая Дальний Восток, статуса Platinum Elite по лечению на системе Invisalign.

Пройти лечение на системе элайнеров Invisalign могут не только взрослые, но и дети, для этого применяются детские элайнеры First Phase.

Важно отметить, что для коррекции зубов с помощью элайнеров Invisalign применяется новейший внутриротовой сканер iTero. Именно он позволяет получать 100% прогнозируемый результат. Визуализацию вашей будущей улыбки вы сможете увидеть уже через 15 минут! Сканер находится в собственности клиники, и поэтому доступен пациентам в любое время.

Помимо сканера iTero на вооружении врачей iDent Smile находится новый томограф Papaya, на котором можно делать расширенные КТ-снимки с цефалометрией, которая необходима для полной ортодонтической диагностики.

В iDent Smile действует консилиумный подход, безупречностью вашей улыбки при необходимости занимаются не только ортодонт, но и стоматолог-терапевт, хирург и другие специалисты. Это позволяет позаботиться о здоровье ваших зубов на высочайшем уровне.