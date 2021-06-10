Международный центр iDent помогает пациентам экономить время – наш главный ресурс в новой цифровой эпохе

Имплантация по «протоколу немедленной нагрузки» - инновационный метод, применяемый в ведущих центрах имплантологии мира, позволяет выполнить имплантацию любого количества зубов в ходе одной операции.

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Помогают сделать ваше лечение максимально комфортным, «прозрачным» и быстрым, дарят своим пациентам новые ощущения, новые жизненные перспективы и красивую улыбку!

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С заботой о здоровье ваших зубов, центр iDent!