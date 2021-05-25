Имплантация бизнес-класса в клинике iDent — для тех, кто ценит свое время и комфорт

В международном центре имплантологии iDent успешно практикуют имплантацию, после которой пациент уходит из клиники уже с зубами. «Это идеальная услуга для людей бизнеса, — говорит Михаил Тодер. — Вы можете спокойно улететь в командировку на следующий день после операции и чувствовать себя вполне уверенно на важных переговорах. Имплантация по протоколу немедленной нагрузки предполагает, что в этот же день после имплантации или на следующий устанавливается конструкция, которая дает возможность пациенту не оставаться на долгое время, до приживления имплантов, без зубов. Сегодня мы практикуем имплантацию зубов без костной пластики, которая давно популярна во всем мире».

У Михаила Тодера более 33 лет врачебного стажа, из которых 20 лет он проработал в Израиле. Как подчеркивает Михаил Семенович, успех операции во многом зависит от профессионализма и навыков самого хирурга, а имплантаты в его опытных руках — это уникальное решение проблем многих-многих людей. По протоколу немедленной нагрузки хирург действует в тех случаях, когда пациенту важно сразу же после имплантации восстановить эстетику полости рта и установить несъемный протез. То есть, сразу после операции можно смело улыбаться, есть и разговаривать.