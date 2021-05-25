Имплантация бизнес-класса в клинике iDent — для тех, кто ценит свое время и комфорт

У главного врача клиники Михаила Тодера более 33 лет врачебного стажа, из которых 20 лет он проработал в Израиле.
-
Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Семенович Тодер
В международном центре имплантологии iDent успешно практикуют имплантацию, после которой пациент уходит из клиники уже с зубами. «Это идеальная услуга для людей бизнеса, — говорит Михаил Тодер. — Вы можете спокойно улететь в командировку на следующий день после операции и чувствовать себя вполне уверенно на важных переговорах. Имплантация по протоколу немедленной нагрузки предполагает, что в этот же день после имплантации или на следующий устанавливается конструкция, которая дает возможность пациенту не оставаться на долгое время, до приживления имплантов, без зубов. Сегодня мы практикуем имплантацию зубов без костной пластики, которая давно популярна во всем мире».
У Михаила Тодера более 33 лет врачебного стажа, из которых 20 лет он проработал в Израиле. Как подчеркивает Михаил Семенович, успех операции во многом зависит от профессионализма и навыков самого хирурга, а имплантаты в его опытных руках — это уникальное решение проблем многих-многих людей. По протоколу немедленной нагрузки хирург действует в тех случаях, когда пациенту важно сразу же после имплантации восстановить эстетику полости рта и установить несъемный протез. То есть, сразу после операции можно смело улыбаться, есть и разговаривать.
-
Михаил Тодер с пациентом
При имплантации без костной пластики пациент сокращает свои расходы на дополнительные манипуляции у доктора, вся основная работа проходит за одну операцию. На этапе диагностики зубов можно всего за один визит пройти стоматологический чекап. Он представляет собой консилиум: к приему подключаются врачи разного профиля — хирург, ортопед, парадонтолог, ортодонт и другие эксперты. Вы в течение получаса получаете объективную картину своего стоматологического здоровья и индивидуальный план лечения.
Имплантация проводится под местной анестезией, пациент не чувствует боли. Реабилитация после процедуры обычно проходит легко, но, безусловно, это зависит от индивидуальных особенностей пациента. Имплантация в Международном центре имплантологии iDent успешно практикуется более 10 лет!
Надолго ли имплантация решает проблему? При выполнении рекомендаций врача имплантаты будут служить вам бессрочно. Наблюдения врачей за состоянием пациентов в разных странах, установивших имплантаты, показывают, что технология является надежной и успешной, а главное, позволяет людям бизнеса улучшить качество жизни, не тратя их самый ценный ресурс — время. Пациентов много, и случаи бывают разные, специалисты iDent найдут индивидуальный подход и подберут решение для каждого клиента, даже в самых сложных случаях, т.к. экспертиза iDent находится на высочайшем уровне! По словам Михаила Тодера, даже пациентам с тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости доступно быстрое и безопасное решение для восстановления улыбки. Для этого используются имплантаты Zygoma, которые фиксируются в более плотной и стабильной скуловой кости. Михаил Тодер входит в международный рейтинг лучших врачей и занимается самыми сложными случаями в сфере стоматологической имплантации, а его клиника — Международный центр имплантологии iDent, — стала первой и единственной в Восточной Европе, освоившей и внедрившей опыт высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers).
-
Клиника iDent
Так же в ортодонтическом отделении iDent Smile вам помогут решить проблемы с исправлением прикуса без брекетов. Элайнеры Invisalign — идеальный выбор для тех, кому важен не только результат, но и эстетика. Эти элайнеры прозрачные и абсолютно незаметные, легко снимаются на время еды или чистки зубов. Главное преимущество этого лечения — визуализация вашей будущей улыбки всего за 15 минут на новейшем внутриротовом сканере iTero. Специалисты ортодонтического отделения iDent Smile — обладатели самого высокого в регионе статуса Platinum Elite по лечению на системе Invisalign. Помимо коррекции прикуса в iDent Smile решают проблемы, связанные с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава: боли, хруст, щелчки, мигрени, патологическая стираемость зубов.
Получить консультацию хирурга-имплантолога и узнать больше об имплантации можно в Международном центре имплантологии iDent: ул. Сибревкома, 9б, ЖК «Флотилия», «Адмирал М.П. Лазарев», тел. +7 (383) 383-57-08
ident-implant.ru, @identnsk
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.