Команда iDent Smile вошла в пятерку врачей со статусом Platinum Elite по системе Invisalign в России

Мечта о красивых ровных зубах без ношения брекетов— это реально! У новосибирцев и гостей города есть уникальная возможность доверить красоту и здоровье своей улыбки одним из лучших ортодонтов в стране.

Команде ортодонтов iDent Smile под кураторством Михаила Семеновича Тодера присвоен престижный статус Platinum Elite, по версии компании Invisalign, которая является мировым лидером по изготовлению элайнеров. Команда врачей стала единственной за Уралом, включая Сибирь и Дальний Восток, которой удалось завоевать такое признание. Ортодонтическое отделение iDent Smile вошло в пятерку российских клиник с таким высоким статусом. Он присваивается врачам, которые за 12 месяцев провели лечение на системе элайнеров Invisalign наибольшему числу пациентов. В 2019-2020 годах клиника iDent Smile показала самый интенсивный рост по этому показателю и опередила даже Москву. Таким образом, клиника одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award – 2019/2020.

Главное преимущество Invisalign — точно прогнозируемый результат лечения, который обеспечивается за счет диагностики зубного ряда на новейшем внутриротовом сканере iTero. Центр iDent Smile вошел в пятерку российских клиник и стал первым в Новосибирске, где появился этот уникальный аппарат. Важно, что сканер находится в собственности клиники, и поэтому доступен пациентам в любое время. С его помощью всего за 15 минут готовится подробная ортодонтическая визуализация. Уже на первом визите вы сможете увидеть, как будут выглядеть ваши зубы по окончании лечения.