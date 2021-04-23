Команда iDent Smile вошла в пятерку врачей со статусом Platinum Elite по системе Invisalign в России

В настоящее время ортодонты iDent – единственные за Уралом обладатели этого высокого статуса.
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Алина Ивановна Корякина, стоматолог-ортодонт, заместитель главного врача по научной работе, Михаил Семенович Тодер, хирург-имплантолог, главный врач клиники iDent, Анна Михайловна Жукова, стоматолог-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением iDent Smile
Мечта о красивых ровных зубах без ношения брекетов— это реально! У новосибирцев и гостей города есть уникальная возможность доверить красоту и здоровье своей улыбки одним из лучших ортодонтов в стране.
Команде ортодонтов iDent Smile под кураторством Михаила Семеновича Тодера присвоен престижный статус Platinum Elite, по версии компании Invisalign, которая является мировым лидером по изготовлению элайнеров. Команда врачей стала единственной за Уралом, включая Сибирь и Дальний Восток, которой удалось завоевать такое признание. Ортодонтическое отделение iDent Smile вошло в пятерку российских клиник с таким высоким статусом. Он присваивается врачам, которые за 12 месяцев провели лечение на системе элайнеров Invisalign наибольшему числу пациентов. В 2019-2020 годах клиника iDent Smile показала самый интенсивный рост по этому показателю и опередила даже Москву. Таким образом, клиника одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award – 2019/2020.
Главное преимущество Invisalign — точно прогнозируемый результат лечения, который обеспечивается за счет диагностики зубного ряда на новейшем внутриротовом сканере iTero. Центр iDent Smile вошел в пятерку российских клиник и стал первым в Новосибирске, где появился этот уникальный аппарат. Важно, что сканер находится в собственности клиники, и поэтому доступен пациентам в любое время. С его помощью всего за 15 минут готовится подробная ортодонтическая визуализация. Уже на первом визите вы сможете увидеть, как будут выглядеть ваши зубы по окончании лечения.
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Анна Михайловна Жукова, стоматолог-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением iDent Smile со сканером iTero
Помимо сканера iTero клиника приобрела новый томограф, на котором можно делать расширенные КТ-снимки с цефалометрией, которые необходимы для ортодонтической диагностики.
Полная ортодонтическая диагностика, включающая цефалометрию, — гарантия правильно подобранного лечения.
Консилиумный метод в лечении позволяет свести врачебные ошибки к нолю. Командный подход гарантирует соблюдение изначально назначенных сроков окончания лечения. Даже если ваш доктор в отъезде, его заменит опытный коллега, который владеет всей информацией о ходе именно вашего лечения.
В iDent Smile для вас подберут оптимальное лечение с использованием самых передовых технологий и в любом ценовом сегменте. В арсенале врачей — 15 разновидностей ортодонтического лечения.
Пройти лечение на системе элайнеров Invisalign могут не только взрослые, но и дети. Для маленьких пациентов здесь используют детские элайнеры Invisalign — First Phase.
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Стоматолог-ортодонт, наставник молодых специалистов по лечению на системе Invisalign по Сибирскому региону Анастасия Михайловна Шилкина с пациенткой
Помимо коррекции прикуса в iDent Smile решают проблемы, связанные с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава: боли, хруст, щелчки, мигрени, патологическая стираемость зубов.
Записываясь на консультацию уже сейчас, вы получаете:
- полный курс лечения при помощи системы элайнеров 249 000 рублей (Invisalign Comprehensive);
- лечение на лигатурной металлической брекет-системе за 139 000 рублей (снятие брекет-системы и установка ретейнера со скидкой 50%);
- специальную цену на хирургическое и терапевтическое лечение перед началом ортодонтического лечения;
- визуализацию результата на сканере iTero;
- расширенные КТ-снимки + цефалометрия;
- беспроцентную рассрочку.
Записаться на бесплатную консультацию ортодонта можно по телефону +7 (383) 383-57-08.
ул. Сибревкома, 9Б, ident-implant.ru, @identnsk
Фото: архивы пресс-служб
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