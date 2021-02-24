2 и 3 марта пройдут Дни улыбки: выровнять зубы незаметными элайнерами можно будет от 130 тысяч рублей

Прием проводят ортодонты мирового уровня — они завоевали первое место по России.
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Стоматолог-ортодонт Анна Жукова и визуализация результата на сканере iTero
Одним из самых эффективных, комфортных и совершенных способов исправления прикуса и выравнивания зубов считаются американские элайнеры Invisalign. Пройти лечение на системе Invisalign в Новосибирске можно в международном центре имплантологии iDent Smile. Эти элайнеры прозрачные и абсолютно незаметные, легко снимаются на время еды или чистки зубов. Главное преимущество этого лечения — точно прогнозируемый результат, который обеспечивается за счет диагностики зубного ряда на новейшем внутриротовом сканере iTero. Центр iDent Smile вошел в пятерку российских клиник и стал первым в Новосибирске, где появился этот уникальный аппарат. Важно, что сканер находится в собственности клиники, и поэтому доступен пациентам в любое время. С его помощью всего за несколько минут готовится подробная ортодонтическая визуализация. Пациент сразу же может увидеть результат, который он получит после проведения лечения на системе Invisalign.
Пройти лечение на системе элайнеров Invisalign могут не только взрослые, но и дети. Не так давно в клинике появились детские элайнеры Invisalign — First Phase.
В этом году команда ортодонтов iDent Smile под кураторством Михаила Семеновича Тодера одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award 2019-2020. Клиника показала наибольший рост после прохождения программы наставничества и опередила даже Москву по количеству пациентов, получивших лечение на системе элайнеров Invisalign в 2019-2020 годах в России. Ортодонтам iDent Smile был присвоен статус Platinum в рейтинге ведущей мировой компании в сфере цифровой ортодонтии AlignTechnology (Invisalign).
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Анастасия Шилкина - наставник молодых специалистов по лечению на системе Invisalign по Сибирскому региону, стоматолог-ортодонт ортодонтического отделения iDent Smile
Ортодонтическое отделение iDent Smile гордится своими докторами. Совсем недавно наставником молодых специалистов по лечению на системах Invisalign по всей Сибири стала стоматолог-ортодонт Анастасия Шилкина.
Уже сейчас можно записаться на бесплатную консультацию ортодонта и увидеть результат предстоящего лечения благодаря новейшему внутриротовому сканеру iTero!
Помимо сканера недавно в клинике появился новый томограф. На нем можно делать расширенные КТ-снимки с цефалометрией, которые необходимы для ортодонтической диагностики. Все необходимое оборудование находится в одном центре, что очень экономит время пациентов. Полная диагностика — залог отличного результата и сведения ошибок к нолю.
Обращаясь в iDent Smile, вы можете быть уверены, что сроки лечения, назначенные изначально, не изменятся. Даже если ваш доктор отсутствует, его заменят настолько же профессиональные коллеги.
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Ортодонтический кабинет iDent Smile
2 и 3 марта 2021 года в iDent Smile будут проходить «Дни улыбки» Invisalign, в это время будут действовать уникальные предложения:
- полный курс лечения при помощи системы элайнеров от 130 000 рублей (Invisalign Lite) до 240 000 рублей (Invisalign Comprehensive);
- лечение на лигатурной металлической брекет-системе за 129 000 рублей (снятие брекет-системы и установка ретейнера со скидкой 50%);
- специальная цена на хирургическое и терапевтическое лечение перед началом ортодонтического лечения;
- визуализация результата на сканере iTero;
- расширенные КТ-снимки + цефалометрия бесплатно;
- беспроцентная рассрочка.
ул. Сибревкома, 9«б»
тел. +7 (383) 383-57-08
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
ident-implant.ru
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Фото: архивы пресс-служб
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