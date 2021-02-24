2 и 3 марта пройдут Дни улыбки: выровнять зубы незаметными элайнерами можно будет от 130 тысяч рублей

Одним из самых эффективных, комфортных и совершенных способов исправления прикуса и выравнивания зубов считаются американские элайнеры Invisalign. Пройти лечение на системе Invisalign в Новосибирске можно в международном центре имплантологии iDent Smile. Эти элайнеры прозрачные и абсолютно незаметные, легко снимаются на время еды или чистки зубов. Главное преимущество этого лечения — точно прогнозируемый результат, который обеспечивается за счет диагностики зубного ряда на новейшем внутриротовом сканере iTero. Центр iDent Smile вошел в пятерку российских клиник и стал первым в Новосибирске, где появился этот уникальный аппарат. Важно, что сканер находится в собственности клиники, и поэтому доступен пациентам в любое время. С его помощью всего за несколько минут готовится подробная ортодонтическая визуализация. Пациент сразу же может увидеть результат, который он получит после проведения лечения на системе Invisalign.

Пройти лечение на системе элайнеров Invisalign могут не только взрослые, но и дети. Не так давно в клинике появились детские элайнеры Invisalign — First Phase.

В этом году команда ортодонтов iDent Smile под кураторством Михаила Семеновича Тодера одержала победу в профессиональной премии Fastest Growth Award 2019-2020. Клиника показала наибольший рост после прохождения программы наставничества и опередила даже Москву по количеству пациентов, получивших лечение на системе элайнеров Invisalign в 2019-2020 годах в России. Ортодонтам iDent Smile был присвоен статус Platinum в рейтинге ведущей мировой компании в сфере цифровой ортодонтии AlignTechnology (Invisalign).