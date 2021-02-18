Праздник улыбок «Дни Инвизилайн». Клиника IDENT Smile приглашает вас прикоснуться к технологиям будущего!

Не упустите возможность получить невероятные бонусы и подарки:

— полный курс лечения при помощи системы элайнеров от 130 000 (Invisalign Lite) до 240 000 рублей (Invisalign Comprehensive);

— лечение на лигатурной металлической брекет-системе за 129 000 рублей (снятие брекет-системы и установка ретейнера со скидкой 50%);

— специальный бонус на хирургическое и терапевтическое лечение перед началом ортодонтического лечения;

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Вы сможете провести диагностику зубного ряда... на новейшем внутриротовом сканере iTero!

IDENT Smile - первая и пока единственная клиника-обладатель этого уникального аппарата в Новосибирске, который теперь в любое время доступен для пациентов!



Это абсолютная новинка и с его помощью всего за несколько минут готовится подробная ортодонтическая визуализация! Пациент сразу же может увидеть результат, который он получит после проведения лечения на одной из самых совершенных систем Invisalign.



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