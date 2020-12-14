Игристое в бокале. Минздрав объяснил новосибирцам, сколько шампанского можно выпить за праздничным столом

Как отметил главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян, игристые вина, к которым относится шампанское, противопоказаны людям с поражениями ЖКТ, печени, психическими заболеваниями и нарушениями центральной нервной системы. При этом адекватная доза шипучего напитка невелика и для людей, не имеющих перечисленных проблем со здоровьем. По словам господина Тутельяна, достаточно одного бокала.

Диетолог рассказал, что торжественный вечер должен начинаться с хорошего застолья, ведь Новый год для жителей России, пожалуй, самый главный главный праздник. «Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю его праздником добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй все, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя», — подчеркнул Виктор Тутельян.

