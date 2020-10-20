Что делать, если заболел коронавирусом

Безусловно, первое, что необходимо сделать при обнаружении симптомов ковида — обратиться к врачу. Однако полагаться на одну лишь систему здравоохранения новосибирцам не стоит — так считает директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк. Помимо консультации со специалистом, можно опираться и на универсальные рекомендации.

Самоизолировавшись (чтобы цепочка заражений не пошла дальше), важно хорошо проветривать помещение и пить побольше теплой воды — не менее двух литров в день. Также госпожа Бобяк советует двигаться хотя бы по квартире, чтобы улучшить микроциркуляцию. Среди рекомендаций дыхательная гимнастика и… пение (это тоже вариант дыхательных упражнений). А вот от чего следует отказаться, так это от сладкого — особенно при наличии лишнего веса.

Антибиотики, глюкокортикоиды и антикоагулянты принимать нужно только по назначению врача — далеко не всем они нужны, а кому-то даже вредны. При сохранении температуры выше тридцати восьми больше двух суток показано КТ легких. На второй-третий день по возможности нужно сдать кровь на общий анализ, СРБ, Д-димер, ферритин, глюкозу (особенно такая проверка необходима людям из группы риска).