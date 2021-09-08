PREMIER и мем-аккаунт @llllllll1111llllllllll выпускают совместную коллекцию одежды

Дизайнер Настя Паутова создала эксклюзивные принты с кадрами сериала «Контакт».
Философско-юмористический Instagram-аккаунт @llllllll1111llllllllll и видеосервис PREMIER создали коллекцию футболок с принтами об отношениях отцов и детей. Автор одного из самых трендовых мем-блогов Настя Паутова посмотрела новый сериал, перенесла свою стилистику на футболки и использовала кадры из драмы «Контакт», премьера которой состоится 9 сентября на видеосервисе PREMIER и скоро на ТНТ.
Первыми коллекцию, в фирменной манере обыгрывающую смешные казусы и ситуации недопонимания в семье, примерили на себя исполнители главных ролей Павел Майков и Ирина Паутова. На принтах с героями сериала и @llllllll1111llllllllll передают всю палитру эмоций моментов, когда родители просят помочь залогиниться в соцсети, или, наоборот, когда дети выбирают такой лук, что «папа просит одеваться поскромнее».
Сериал «Контакт» стал режиссерским дебютом Евгения Стычкина и рассказал историю семьи, в которой девочка-подросток Юля не слушается отца, у нее проблемы дома и в школе, а ее отец — инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН — его персональный ад, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него — самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет, наглухо закрыв от отца свою страничку! Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает на работе одного подростка от уголовного дела, а взамен просит подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой.
Настя Паутова
Создатель аккаунта @llllllll1111llllllllll и автор эксклюзивной коллекции
«Однажды меня спросили, как так получилось, что весь аккаунт мой создан вокруг героев и лидеров мнений бумеров — Тарковский, Бродский, Параджанов, а среди аудитории аккаунта все равно зумеры. В тот момент я поняла, что мой контент получился объединяющим для разных поколений, которые через понятный язык смеются над одними и теми же вещами. Сериал «Контакт» мне показался таким же — объединяющим, он подходит к общей проблеме недопонимания и поиска любви с разных стороны: с точки зрения дочки-подростка и ее отца, зумера и бумера, старой школы и современных трендов. Этот вайб мы и старались отразить в нашей коллекции футболок».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.