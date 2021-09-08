PREMIER и мем-аккаунт @llllllll1111llllllllll выпускают совместную коллекцию одежды

Сериал «Контакт» стал режиссерским дебютом Евгения Стычкина и рассказал историю семьи, в которой девочка-подросток Юля не слушается отца, у нее проблемы дома и в школе, а ее отец — инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН — его персональный ад, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него — самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет, наглухо закрыв от отца свою страничку! Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает на работе одного подростка от уголовного дела, а взамен просит подружиться во «ВКонтакте» с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой.

Настя Паутова Создатель аккаунта @llllllll1111llllllllll и автор эксклюзивной коллекции «Однажды меня спросили, как так получилось, что весь аккаунт мой создан вокруг героев и лидеров мнений бумеров — Тарковский, Бродский, Параджанов, а среди аудитории аккаунта все равно зумеры. В тот момент я поняла, что мой контент получился объединяющим для разных поколений, которые через понятный язык смеются над одними и теми же вещами. Сериал «Контакт» мне показался таким же — объединяющим, он подходит к общей проблеме недопонимания и поиска любви с разных стороны: с точки зрения дочки-подростка и ее отца, зумера и бумера, старой школы и современных трендов. Этот вайб мы и старались отразить в нашей коллекции футболок».