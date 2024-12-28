Большой зимний праздник: новосибирцы впервые отметят день рождения Снежной бабы

Чествовать бабу из снега будут по всему городу — рассказываем подробно, как будет проходить новый праздник.
4 января в Новосибирске впервые отпразднуют день рождения Снежной бабы в районах: в Дзержинском районе приглашают на флешмобы Дедов Морозиков и Снежинок, в Советском — на открытие института снежных наук, в Кировском — на шествие Снежных баб.
В Дзержинском районе с 12 до 16 часов в парке «Берёзовая роща» пройдёт большая интерактивная программа, за полчаса до начала которой можно будет покататься на санях в упряжке с оленями, хаски и пони. В 13 часов приглашают поиграть в «Размотайку», «Снежный дрифт», «Валенбол» и «Потянушки».
С 14 часов можно будет присоединиться к двум новогодним флешмобам — Дедов Морозиков и Снежинок. На сцене парка наградят победителей песенного конкурса «Новогодние игрушки» и выступит ансамбль «Ваталинка». Приготовила развлечения для ребят в свой день рождения и сама Снежная баба Дзержинки.
В этот же день, 4 января, в 11 часов в библиотеке им. В. Г. Белинского откроют главную районную резиденцию Снежной бабы. Здесь на мастер-классах можно сделать новогодние сувениры, а также посмотреть «Новогодний батл» (с 12.00 до 13.30) и выставку «Сказочная гжель».
А еще 3 января в 14 часов и 5 января в 12 часов приглашают в парк «Бёрезовая роща» на фотоконкурс со Снежной бабой #СнегаОхота.
В Калининском районе с 11 до 20 часов в резиденции на ул. Богдана Хмельницкого с большой новогодней елью, теплым рождественским камином и волшебным ларцом состоится празднование «Снежиника друзей собирает — день рождения свой отмечает». Именинница будет дарить подарки участникам и победителям акции «Тёплый сквер»: «Вам подарит Снежиничка сказочную рукавичку». В программе праздника — игры, конкурсы, лотереи, а под занавес — настоящий праздничный торт.
В Кировском районе в 12 часов стартует Новогоднее шествие Снежных баб (от районной администрации до парка «Затулинский»), где «На ЗАВОДном дне рождения, среди стиля, снега и веселья!» жителям подарит праздничное настроение заводная Снежная баба Кировки.
В Ленинском районе в 12 часов на уличной площадке ДК «Сибтекстильмаш» отметят День рождения Снежной бабы «Металлики» — символа промышленной Ленинки. Здесь оформят выставку Фестиваля металлизированных украшений, а все Снежные бабы преобразятся в стиле металлика. На «Сувенирном экшене» можно будет приобрести украшения, открытки, календари и монеты с символикой «Металлики».
В Октябрьском районе центр «Сибирь-Хоккайдо» приглашает на концерт «Звуки циня за пеленой снегопада» в честь дня рождения Снежной бабы. Начало — в 16 часов. Вход свободный. До или после праздничного концерта можно в свободном формате посетить выставку графических работ «Пространство хокку» студии «Контур», фотозону в китайском стиле и зону создания японских символов Нового года «дарума» из бумаги, а также музей и традиционные комнаты.
В Первомайском районе горожан зовут на «Вечеринку у Зимули: будь на движе» с играми, дискотекой, фотозоной, выступлениями творческих коллективов и квестом «Приключения с Зимулей». Начало — в 16 часов в парке «Первомайский».
В Советском районе гулянья развернутся на двух площадках:
В 12 часов на площади ДК «Академия» по случаю дня рождения Снежной бабы откроют научно-познавательный интерактивно-развлекательный ИНСТИТУТ СНЕЖНЫХ НАУК «НИИ снегографии». В зимних лабораториях гостей ждет ЗавЛаб, доктор снежных наук — Снежная баба. Генерировать новогоднее настроение будут песни, танцы, игры, забавы и творческие эксперименты.
В 15 часов на площади ДК «Приморский» — в резиденции Снежной бабы на ОбьГЭСе пройдет «NikЧЁМный фест»:
В снежной галерее «БАБ-ЛЭП» участники феста будут вырезать, лепить, ваять и обтёсывать Снежную бабу — на аллее между ДК и фонтаном.
Поучаствовать в традиционном фестивале «Заморозки на ОбьГЭС» можно индивидуально или в команде — заморозить ткани, вещи, посуду, создав оригинальный арт-объект.
Жители и гости Чём играют в «Чёрлинг» (от кёрлинг), где на «ватрушках» запускаются игроки, а цель, как в кёрлинге — занять центр игрового поля.
Также можно будет проявить себя в «Снежном простынболе», «Баблбоулинге» и «Хоккее в валенках». Завершится фест флешмобом снега и света.
В Центральном округе с 13 до 17 часов в ДК «Прогресс» на Красном проспекте, 167 отпразднуют день рождения Экоснежки — героини Центрального округа в легенде о Снежных бабах Новосибирска. В ее резиденции обустроили буккроссинг и пункты сбора сырья для вторичной переработки.
До начала сказки «Приключения маленького принца в Сибири», которую покажут в 14 часов, ребята смогут поиграть с героями резиденции Экоснежки. В 15.30 наградят участников фестиваля «Семейный очаг», после чего состоится финальная уличная программа фестиваля со слоганом «Семья. Экология. Культура».
Напомним, в 2023 году был зарегистрирован товарный знак: изображение Снежной бабы и слоган «Новосибирск — Родина снежных баб». В этом году в районах представили своих Снежных баб, которые стали главными действующими лицами новогодних представлений.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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