Большой зимний праздник: новосибирцы впервые отметят день рождения Снежной бабы

4 января в Новосибирске впервые отпразднуют день рождения Снежной бабы в районах: в Дзержинском районе приглашают на флешмобы Дедов Морозиков и Снежинок, в Советском — на открытие института снежных наук, в Кировском — на шествие Снежных баб.

В Дзержинском районе с 12 до 16 часов в парке «Берёзовая роща» пройдёт большая интерактивная программа, за полчаса до начала которой можно будет покататься на санях в упряжке с оленями, хаски и пони. В 13 часов приглашают поиграть в «Размотайку», «Снежный дрифт», «Валенбол» и «Потянушки».

С 14 часов можно будет присоединиться к двум новогодним флешмобам — Дедов Морозиков и Снежинок. На сцене парка наградят победителей песенного конкурса «Новогодние игрушки» и выступит ансамбль «Ваталинка». Приготовила развлечения для ребят в свой день рождения и сама Снежная баба Дзержинки.

В этот же день, 4 января, в 11 часов в библиотеке им. В. Г. Белинского откроют главную районную резиденцию Снежной бабы. Здесь на мастер-классах можно сделать новогодние сувениры, а также посмотреть «Новогодний батл» (с 12.00 до 13.30) и выставку «Сказочная гжель».

А еще 3 января в 14 часов и 5 января в 12 часов приглашают в парк «Бёрезовая роща» на фотоконкурс со Снежной бабой #СнегаОхота.

В Калининском районе с 11 до 20 часов в резиденции на ул. Богдана Хмельницкого с большой новогодней елью, теплым рождественским камином и волшебным ларцом состоится празднование «Снежиника друзей собирает — день рождения свой отмечает». Именинница будет дарить подарки участникам и победителям акции «Тёплый сквер»: «Вам подарит Снежиничка сказочную рукавичку». В программе праздника — игры, конкурсы, лотереи, а под занавес — настоящий праздничный торт.