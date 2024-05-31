Танцевальный батл, хор с Давой и крио-шоу в зоопарке: как пройдет 1 июня в Новосибирске?

Раньше всех праздновать День защиты детей начнут на Михайловской набережной. В 8.00 стартует одиннадцатый забег «Зелёного марафона» от Сбербанка: новосибирцев ждут забеги на различные дистанции, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. В полдень начнётся детский певческий праздник «Новосибирск — поющая столица», финальную песню исполнит детский хор и рэп-исполнитель Дава. Праздник продолжится до 21.00 работой интерактивных локаций, развлекательной программой и детской дискотекой.

Традиционно одной из площадок празднования Дня защиты детей станет Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило. Вход с 11.00 до 14.00 для посетителей до 16 лет — свободный. В программе праздника — мастер-классы, акробатическое представление, крио-шоу и выступление популярного музыкального проекта JUMP MORE в 19.00.

В парке культуры и отдыха «Березовая роща» с 11.00 до 13.00 департамент по социальной политике организовал большую праздничную программу «Должны смеяться дети» с молодежным танцевальным батлом в стиле K-Pop, мастер-классами, игрофестивалем, анимационной программой и сладкими угощениями.

В День защиты детей все городские парки подготовили концертно-интерактивные программы под общим названием «Дети 21-го века».

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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