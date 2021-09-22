Картошка собрана? Пора веселиться: селфи с картошкой, рост и вес в клубнях и другие развлечения выходных

Фестиваль, посвященный неотъемлемому элементу жизни каждого белоруса и части национального менталитета, основе многих блюд национальной белорусской кухни – картофелю, пройдет при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Организаторы праздника подготовили для гостей насыщенную и многогранную развлекательную программу. Самобытные вокальные и танцевальные номера от творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, а также лучшие работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства от мастеров-ремесленников. Ярмарка урожая порадует свежими и натуральными дарами, которые можно будет приобрести у местных аграриев. Интерактивные зоны позволят гостям узнать, сколько составляет их рост и вес в картофелинах, а также восполнить знания в области картофелеводства. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут конкурсные выставки блюд и изделий из картофеля, а также онлайн-фотоконкурс «Селфи с картошкой».

Праздник картофеля «Свята больба», организованный Новосибирским центром белорусской культуры ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» совместно с МКУ «Управление культуры и молодежной политики Мошковского района», призван сохранить национально-культурные традиции белорусов Сибири и направлен на возрождение народных обрядов и укрепление связей между районами Новосибирской области.