Каждый третий работодатель пускает на корпоратив только с подтверждением защиты от ковида

В 16% компаний правила ещё строже — там корпоративные мероприятия могут посещать только сотрудники, сделавшие прививку от коронавируса, а каждый пятый работодатель (21%) допускает на корпоративы не только вакцинированных, но и тех, кто предоставил отрицательный результат недавнего ПЦР-теста.

Впрочем, безответственных работодателей столько же: для тех же 37% компаний неважно, что сотрудник, придя на корпоративную вечеринку, может стать источником заражения для коллег — проводимые ими мероприятия могут посещать все работники, независимо от наличия у них антител к коронавирусу. Свою позицию работодатели, как правило, объясняют тем, что считают неэтичным требовать медсправки у гостей праздника.

Компаний, не придающих значения COVID-статусу сотрудников в день офлайн-мероприятия, больше всего в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%). Справку о вакцинации или свежий ПЦР-тест на коронавирус чаще всего спрашивают на корпоративах в производственных компаниях (40%). Есть все основания полагать, что ближе к поре массовых новогодних корпоративов правила будут ужесточаться, возможно — на законодательном уровне.