Праздник цветов состоится 29 мая на Михайловской набережной

Гостей фестиваля тюльпанов ждут тысячи ярких цветов, мастер-классы с флористами и концерт.
В субботу, 29 мая, в 12.00 на Михайловской набережной начнется фестиваль тюльпанов. Состоятся дефиле цветочных платьев и мастер-классы с ведущими флористами, будет работать фотозона. На главной сцене выступят музыкальные и танцевальные коллективы города. Кроме того, гостей мероприятия ждет шоу мыльных пузырей и розыгрыш призов.
Новосибирцы смогут увидеть более шестидесяти тысяч тюльпанов, луковицы которых осенью высаживали работники «Ленты» и сотрудники парка. Будет представлено десять сортов растений, привезенных из Нидерландов.
Фестиваль организован при поддержке департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Фестиваль состоится с учетом требований специалистов Роспотребнадзора.
Окончание мероприятия — в 17:00.
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