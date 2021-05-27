Праздник цветов состоится 29 мая на Михайловской набережной

В субботу, 29 мая, в 12.00 на Михайловской набережной начнется фестиваль тюльпанов. Состоятся дефиле цветочных платьев и мастер-классы с ведущими флористами, будет работать фотозона. На главной сцене выступят музыкальные и танцевальные коллективы города. Кроме того, гостей мероприятия ждет шоу мыльных пузырей и розыгрыш призов.

Новосибирцы смогут увидеть более шестидесяти тысяч тюльпанов, луковицы которых осенью высаживали работники «Ленты» и сотрудники парка. Будет представлено десять сортов растений, привезенных из Нидерландов.

Фестиваль организован при поддержке департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Фестиваль состоится с учетом требований специалистов Роспотребнадзора.

Окончание мероприятия — в 17:00.