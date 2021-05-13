Экскурсии на высоте и воде, «Весь мир в Краеведческом» и «Фолк в темноте» – какой будет новосибирская «Ночь музеев»-2021

С 15 на 16 мая в новосибирских музеях пройдет одна из самых долгожданных ночей. Какие события музеи готовят для гостей?

ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУССТВ

В эту ночь @nsartmuseum объединит искусствоведов, ученых, музыкантов, художников и участников акции в попытке взглянуть на искусство через призму науки.

МУЗЕЙ СМЕРТИ

Пожалуй @musei_smerti является одной из основных точек притяжения в Ночь Музеев. Экспозиции, посвящённые эпидемии, приглашённые вирусологи и эпидемиологи, ледяной перфоманс, катание на мотобайках. В общем, самая настоящая атмосфера музейной ночи!

НОЧЬ МУЗЕЕВ НА РЕКЕ

А если хотите послушать интересные истории о Новосибирске - небанальные факты и интригующие мифы, то вам сюда @rechflot54

Погода ожидается теплой, но можете взять плед, чтоб было еще уютнее.

ГОРОД. МУЗЫКА. ВЫСОТА.

Ночь Музеев совместно с @muzey_novosibirska на крыше отеля @gorskiycityhotel. В программе джаз, истории о городе и самый лучший вид на Новосибирск.

ВЕСЬ МИР В КРАЕВЕДЧЕСКОМ

Ночь, посвященная путешествиям и новым открытиям в @museum_for_people. Вы вспомните о своих любимых местах, поездках, приключениях, а также узнаете что-то новое о других странах.

НОЧЬ МУЗЕЕВ В ПОДЗЕМКЕ

@1_teatr подготовил для вас ночной спектакль «Грибы». Страшная русская сказка, абсурд, научная фантастика и психоделика. Не зря говорят, что грибы лучше всего растут ночью.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

Этой ночью в @siberian_artifacts вас ждут мастер-классы по производству каменных орудий,

археологической керамике, петроглифам, лекции о древних археологических культурах и обрядовых практик и многое другое.

ФОЛК В ТЕМНОТЕ

Зал купеческого особняка @child_museum_ превратится в лаунж-зону с мягкими коврами и подушками, где вы услышите живую музыку в темноте.

НОЧЬ МУЗЕЕВ В ДОМЕ ЛЕНИНА

Посетители музейной ночи @philnsk отправятся в прошлое, в начало XX века, чтобы увидеть Дом Ленина на этапе строительства. А изюминкой программы станет яркий концерт!

Подробнее с программой акции «Ночь музеев» можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.