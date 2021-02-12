Зимняя архитектура. Новосибирцы будут строить иглу на берегу Оби

«Иглу-2021» — традиционный зимний фестиваль, на котором участники соревнуются в постройке хижин из снега. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в прошлом году фестиваль посетили около тысячи человек.

Программа фестиваля рассчитана на один день – с 11:00 до 21:00 субботы, 13 февраля. При этом подведение итогов и награждение победителей состоится в 17:00, а далее гостей и участников ждет вечерняя программа – с костром, свечами в снежных хижинах и песнями под гитару. Как отмечают в мэрии, во время проведения фестиваля будет организована теплая палатка и горячий чай с сушками.

Снежные хижины будут строить на площадке по адресу: Обское море, ост. Чемской бор, пляж «Бумеранг», ориентир — ул. Софийская, 15 к. 2.

Фото: архивы пресс-служб