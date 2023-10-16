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Проект новосибирского театра «Старый дом» — в финале всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

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Речь о проекте «Русская классика и современная драматургия в мультимедийном воплощении», которое представляет собой описание спектаклей, поставленных с использованием новых технологий.

минкульт НСО

В финал XI Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT» в номинации «Народное признание» вышел проект Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» – «Русская классика и современная драматургия в мультимедийном воплощении». До 20 октября продолжится народное голосование на сайте конкурса.

Чтобы отдать свой голос за проект театра «Старый дом», необходимо авторизоваться с помощью номера мобильного телефона (авторизация бесплатная).

Проект «Русская классика и современная драматургия в мультимедийном воплощении» представляет собой описание спектаклей, поставленных с использованием новых технологий. В их числе – поставленные с 2021 года «Анна Каренина», «Танцующая в темноте», «Остановка», «Домой», «Наизнанку», «Вавилон», «Котлован». Они совершили настоящий художественный прорыв в театральном искусстве региона и получили широкое признание зрителей и профессионалов. Спектакли с использованием мультимедиа стали событием общероссийского масштаба, приняли участие в фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пскове, Перми, а их посещаемость выросла более чем на 27 процентов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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