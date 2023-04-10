Спектакль Новосибирского музыкального театра принял участие в «Золотой Маске»

Мюзикл Владимира Баскина «Великий Гэтсби» в постановке петербургского режиссера Натальи Индейкиной был удостоен пяти номинаций главного театрального фестиваля страны: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа дирижёра» (Александр Новиков), «Лучшая женская роль» (Анна Ставская (Дейзи Бьюкенен), «Лучшая мужская роль» (Михаил Полубоярцев (Том Бьюкенен), «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» (Ирина Вторникова).

Стихотворные тексты мюзикла принадлежат Константину Рубинскому, либретто – режиссёру Наталье Индейкиной. Над хореографической партитурой мюзикла работала Татьяна Безменова, а художественное решение создавали Елена Вершинина (сценография, костюмы) и Ирина Вторникова (свет).