Спектакль Новосибирского музыкального театра принял участие в «Золотой Маске»

Худрук театра Леонид Кипнис отметил, что мюзикл «Великий Гэтсби» получил множество положительных отзывов на фестивале.
Новосибирский музыкальный театр в одиннадцатый раз принял участие в Российском Национальном театральном фестивале «Золотая Маска». Показ спектакля «Великий Гэтсби» состоялся на сцене Российского Академического Молодёжного театра (РАМТ).
Директор-художественный руководитель театра Леонид Кипнис отметил, что спектакль получил множество положительных отзывов: «Приятно, что спектакль прошел на эмоциональном подъёме, все артисты собрались и хорошо выступили, в зале был качественный звук, свет. Все службы театра, задействованные в спектакле, проявили высокий профессионализм. Мы получили много прекрасных отзывов об актёрских работах солистов Анны Ставской, Михаила Полубоярцева, народного артиста РФ Александра Выскрибенцева, Александра Крюкова, о звучании оркестра под управлением главного дирижера Александра Новикова. На фестивальный показ спектакля приехали авторы Владимир Баскин, Константин Рубинский, Наталья Индейкина, вся постановочная команда спектакля. Мюзикл «Великий Гэтсби» посетили известные театральные деятели нашей страны».
Мюзикл Владимира Баскина «Великий Гэтсби» в постановке петербургского режиссера Натальи Индейкиной был удостоен пяти номинаций главного театрального фестиваля страны: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа дирижёра» (Александр Новиков), «Лучшая женская роль» (Анна Ставская (Дейзи Бьюкенен), «Лучшая мужская роль» (Михаил Полубоярцев (Том Бьюкенен), «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» (Ирина Вторникова).
Стихотворные тексты мюзикла принадлежат Константину Рубинскому, либретто – режиссёру Наталье Индейкиной. Над хореографической партитурой мюзикла работала Татьяна Безменова, а художественное решение создавали Елена Вершинина (сценография, костюмы) и Ирина Вторникова (свет).
Мюзикл уже несколько лет идет в Петербурге, Красноярске, Калининграде, но только новосибирская постановка попала в поле пристального внимания экспертного совета фестиваля. Для Анны Ставской это третья номинация на высшую премию, ранее экспертным советом были отмечены роли в спектаклях «Римские каникулы» (Принцесса Анна) и «Фома» (Людмила). Михаил Полубоярцев, исполнитель роли Тома Бьюкенена, получил первую возможность стать лауреатом высшей театральной премии. Дирижер Александр Новиков не только многократно номинировался, но и становился лауреатом премии «Золотая Маска». Удачу дирижёру в 2018 году принесла прекрасно исполненная партитура мюзикла Александра Шевцова «Безымянная звезда». Для художника по свету Ирины Вторниковой это седьмая по счету номинация на высшую премию. Экспертами были отмечены световые партитуры спектаклей «Римские каникулы» и «Фома», в также несколько оперных постановок Астраханского и Башкирского театра оперы и балета.
Фото: министерство культуры Новосибирской области
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