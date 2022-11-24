Спектакль новосибирского «Первого театра» с мужчиной в роли принцессы сняли с показа

Новосибирский «Первый театр» отменил показ спектакля «Принцесса и Людоед», который вызвал ЛГБТ-скандал. Постановку успела оценить экспертная группа при министерстве культуры региона.

Спектакль «Принцесса и Людоед» вызвал резонанс из-за того, что роль принцессы сыграл мужчина в юбке и с усами. Один из зрителей пожаловался на постановку в минкульт, после чего ее захотела оценить комиссия экспертов. Это должно было произойти 20 ноября, в день второго показа спектакля. Однако его экстренно отменили — якобы из-за поломки электрооборудования на сцене.

Издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу театра сообщило, что показы спектакля временно приостановили.

«Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля», — заявили в театре.

В региональном минкульте «АиФ-Новосибирск» уточнили, что экспертная комиссия все-таки успела оценить скандальный спектакль.

«По инициативе министерства культуры Новосибирской области на показ спектакля, запланированный на 20 ноября, с целью обсуждения данного художественного высказывания были приглашены представители театральной среды, сферы образования, заслуженные деятели культуры и искусств, а также специалист в области педагогики и психологии детства. Поскольку билеты на спектакль были проданы, по согласованию с театром было решено провести дополнительный показ для экспертной группы, который состоялся 17 ноября», — говорится в ответе заместителя министра культуры региона Григория Милогулова.

Эксперты пришли к выводу, что «содержание спектакля соответствует возрастному цензу (6+), особенностям возрастного развития детей, а также его воспитательные функции (в спектакле декларируется важность дружбы, семьи, связи поколений)».

Фото: «Первый театр»