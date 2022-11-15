Спектакль новосибирского театра проверят на предмет ЛГБТ-пропаганды

Детский спектакль «Принцесса и Людоед» (возрастное ограничение 6+) новосибирского «Первого театра» попросили проверить на пропаганду ЛГБТ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила режиссер Полина Кардымон. По ее словам, жалобу написали в минкульт из-за того, что в постановке принцессу сыграл мужчина с усами. Теперь министерство создаст этическую комиссию, чтобы проверить на предмет нарушения спектакль по стихотворению писателя Генриха Сапгира.

«Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — написала Кардымон, добавив, что бабу Ягу в театре играют в основном мужчины.

Напомним, что Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому вводится административная ответственность за пропаганду ЛГБТ.

Фото: «Первый театр»